Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
DÜZCE - Karadeniz'de ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 1040 liradan satışa sunuldu

DÜZCE - Karadeniz'de ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 1040 liradan satışa sunuldu

- Balık tezgahından görüntü - Levrekden detaylar - Tezgahtan detaylar - Balıkçı Vedat Kalmaz'ın balık hakkında bilgi vermesiDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde ağlara takılan 8 kilogramlık levrek, 1040 liraya alıcısını bekliyor.Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde, sabah denize açılan kıyı balıkçılarının ağına 1 metre uzunluğunda, 8 kilogram ağırlığında levrek takıldı.Limana getirilerek tezgahtaki yerini alan levrek, vatandaşlardan ilgi gördü.Balığa meraklı gözlerle bakan vatandaşlar, bölgede bu büyüklükte levreği her zaman tezgahta görmenin zor olduğunu söyledi.

Balıkçı Vedat Kalmaz tarafından 1040 liraya satışa sunulan balık, alıcısını bekliyor.Kalmaz, bu büyüklükte balığın tezgahlara her zaman gelmediğini, balığın kilogramı 130 liradan satışa sunulduğunu ve vatandaşlardan ilgi gördüğünü dile getirdi.

Uzunlu 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı