Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
DÜZCE - Kar ve fırtına hamsi fiyatını artırdı

DÜZCE - Kar ve fırtına hamsi fiyatını artırdı

- Balık tezgahından detaylar - Balıkçı esnafı Şahin Sazak ile röportajDÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde, balıkçıların olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamaması hamsi fiyatlarına yansıdı.Balıkçı esnafı Şahin Sazak, AA muhabirine, olumsuz hava şartları nedeniyle ava çıkamadıklarını, bunun da hamsi fiyatlarını artırdığını söyledi.

Havaların düzelmesiyle fiyatlarının normale döneceğini dile getiren Sazak, "Geçen hafta hamsinin kilogramı 20 lira civarında seyrediyordu. Bugün ise tezgahta 35 lira olmasının sebebi havanın olumsuz gitmesiydi. Malum fırtına ve kar vardı. Gırgır sahipleri ve tekne sahipleri denize çıkamadı." diye konuştu.
Sazak, Batı Karadeniz'in farklı noktalarından ve İğneada'dan bölgeye taze hamsi geldiğini kaydetti.
Tezgahlarda, mezgitin kilogramı 30, istavritin 35, barbunun 45 liradan satılıyor.

Hamsi Fiyatları Muhabir İğneada 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement