DÜZCE - Kanala devrilen tarım aracındaki 6 kişi yaralandı
- Kaza yeri - Kaza yapan araç - Yerde yatan yaralılar - Yaralıların ambulansa taşınması Düzce 'de kanala devrilen tarım aracındaki 6 kişi yaralandıDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde "pat pat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi nedeniyle 6 kişi yaralandı.Cengiz Kaya idaresindeki araç, Değirmenağzı mevkisinde kontrolden çıkarak kanala devrildi.Kazada sürücü ile araçtaki 5 kişi yaraladı.Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
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