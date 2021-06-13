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13 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
DÜZCE - Kanala devrilen tarım aracındaki 6 kişi yaralandı

DÜZCE - Kanala devrilen tarım aracındaki 6 kişi yaralandı

- Kaza yeri - Kaza yapan araç - Yerde yatan yaralılar - Yaralıların ambulansa taşınması Düzce 'de kanala devrilen tarım aracındaki 6 kişi yaralandıDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde "pat pat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi nedeniyle 6 kişi yaralandı.Cengiz Kaya idaresindeki araç, Değirmenağzı mevkisinde kontrolden çıkarak kanala devrildi.Kazada sürücü ile araçtaki 5 kişi yaraladı.Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tarım Bild Sağlık Ekipleri Trol 

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