Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
DÜZCE - İtfaiyeden Melen Çayı'nda gerçeğini aratmayacak tatbikat

DÜZCE - İtfaiyeden Melen Çayı'nda gerçeğini aratmayacak tatbikat

- Melen Çayı (Drone) - Çayın içerisinde yardım isteyen kişi (Drone) - Kurtarma ekiplerinin senaryo gereği boğulmak üzere olan kişiyi bota almaları (Drone) - Kişinin vinç yardımıyla çaydan çıkartılması (Drone) - Boğulmak üzere olan kişiye çan yeleği takılaması ve bota alınması - Kişinin çaydan çıkartılması Düzce İtfaiyesinden Melen Çayı'nda gerçeğini aratmayacak tatbikatDÜZCE (AA) - Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı ve Üstü Arama ve Kurtarma ekipleri, Melen Çayı'nda tatbikat gerçekleştirdi.Müdürlüğe bağlı 30 kişilik ekip, senaryo gereği aldıkları ihbarın ardından Melen Çayı'na gitti.Çaya giren iki kişiden birini boğulmaktan kurtararak sağlık personeline teslim eden ekipler, daha sonra suya bırakılan cansız mankenin bulunması için çalışma başlattı.Büyük bir alanda arama yapan balık adamlar, buldukları cansız mankeni zodyak botuna alarak karaya taşıdı.Gerçeğini aratmayan tatbikat hakkında bilgi veren Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, olaylara hazır olmak için belirli periyotlarda tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tatbikatın gerçek olay seviyesinde hazırlandığını dile getiren Kahraman, "Belediyemiz bünyesinde bulunan arama kurtarma ekiplerimizin iç ve dış sularda aktif olarak görev aldığında sorun yaşamaması ve hazır bulunması için belirli periyotlarda tatbikatlar yapıyoruz. Böylelikle personelimizi ve ekipmanlarımızı test ediyoruz. Tatbikata katılan personelin verilen görevleri harfiyen yerine getirmesi bizi mutlu etti." diye konuştu.
Kahraman, tatbikatların başarı yüzdesinin kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Manken Tatbikat Sağlık Personeli Cansız Manken Bulduk 

İlgili Foto Galeriler
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Haydarpaşa Garı'nda tesettür defilesiHaydarpaşa Garı'nda tesettür defilesi
Terör saldırısı için tatbikat yaptılarTerör saldırısı için tatbikat yaptılar
Üniversiteli Nermin, 5'inci kattan ölüme atladıÜniversiteli Nermin, 5'inci kattan ölüme atladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement