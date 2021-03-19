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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
DÜZCE - İstinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

DÜZCE - İstinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

- Olay yerinden detaylar - Kaza yapan araç - Yaralılara müdahale edilmesi Düzce 'de istinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandıDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde su kanalına düşerek istinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.Ferdi Orhan idaresindeki 67 TA 162 plakalı otomobil, D - 655 Düzce - Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolu Tepeköy mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düşerek istinat duvarına çarptı.Otomobilde bulunan sürücü ile Esra, Esen ve Meltem Aytaç yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.Yaralılardan Esen ve Meltem Aytaç'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Bild İstinat Duvarı Su Kanalı Direksiyon 

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