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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
DÜZCE - İşçi servis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı

DÜZCE - İşçi servis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı

- Kaza yeri - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi - Yaralıların araçtan çıkarılmasıDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Yığılca ilçesinde işçi servis aracı ile bir otomobilin çarpıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Düzce Yığılca kara yolunda seyreden Veysel Yücekaya yönetimindeki 81 S 0869 plakalı işçi servis aracı, Aydın Köyü mevkiinde, 34 BY 6023 plakalı otomobil ile çarpıştı.Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile Yığılca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kaza Kırım ekipleri sevk edildi.İlk belirlemelere göre işçi servis aracı şoförü ve araçtaki Alaattin Mert ile otomobilde bulunan Ahmet Dağdelen, Sezai Dağdelen, Emine Dağdelen, Uğur Dağdelen yaralandı.İşiçi servis aracı ile otomobilde bulunan diğer 4 kişinin sağlık durumları ve kimlikleri henüz tespit edilemedi.

Bild Servis Aracı 

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