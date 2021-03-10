Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
DÜZCE - Gerçeğini aratmayan yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı

DÜZCE - Gerçeğini aratmayan yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı

bina, Düzce ,İtfaiye,Kültür Mahallesi,mahsur,tatbikat,yangın, - Tatbikattan detay görüntüler - Düzce İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman röportaj Düzce 'de gerçeğini aratmayan yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldıDÜZCE (AA) - Düzce 'de senaryo gereği bir evde çıkan yangında mahsur kalanların kurtarıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı.Senaryo gereği itfaiyeye, Kültür Mahallesi'nde 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında içeride mahsur kalanların olduğu ihbarı yapıldı.Kısa sürede organize olarak bölgeye ulaşan ekipler, yaralıları kurtararak yangını söndürdü.Polis ve sağlık ekiplerinin de katıldığı tatbikat, gerçeği aratmayan görüntülere sahne oldu. - "Zamanla yarışıyoruz" Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, yaptığı açıklamada, "Burada da kurtarma olduğu için direk suyla müdahale etmedik. Önce vatandaşı kurtardık, sonra yangını söndürdük." dedi.
Olaya kısa sürede müdahale ederek can kayıplarını engellemeyi amaçladıklarını vurgulayan Kahraman, şöyle konuştu:"Sadece yangına geliş süresi değil, alana gelindiğinde hareket tarzının önceden planlanarak kargaşaya mahal vermeden direk müdahale edilmesi gerekir. Çünkü bir can var, kurtarılması gerekiyor. O canı en kısa sürede kurtarmak için reaksiyon süremizi hesapladık. 'Bunu nasıl geliştiririz?' diye bu tatbikatı yaptık. Zamanla yarışıyoruz. Yeni yapılacak binamızla vakalara ulaşma süremiz kısalacak çünkü trafik sorunumuz ortadan kalkacak. Yeni aldığımız araçların da hızlanma limitlerini hesaplarsak, olay yerine daha kısa sürede gideceğimizi düşünüyoruz."

Kurtarma Tatbikatı Salacak Tatbikat Sağlık Ekipleri Trafik Sorunu 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement