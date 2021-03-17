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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
DÜZCE - Gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı (2)

DÜZCE - Gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı (2)

- Tatbikattan görüntüler - Düzce Valisi Cevdet Atay ile röportajDÜZCE (AA) - Düzce 'de AFAD, 112 Acil Servis, UMKE, itfaiye, Kızılay ve gönüllü kurtarama ekiplerinin katılımıyla yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.Senaryo gereği kentte meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yangın çıkan, göçük oluşan 5 katlı binada mahsur kalanlar olduğu ihbarı yapıldı.Kısa sürede organize olarak bölgeye ulaşan kamu ve gönüllülerden kurulu 120 kişilik ekip, yaralıları kurtararak yangını söndürdü.Daha sonra bölgeye gaz sızıntısı için gelen ekipler, binada inceleme yaptı. Kurtarma ekiplerinin sızıntı olmadığını bildirmesi üzerine binaya arama kurtarma köpekleriyle girildi, mahsur kalanlara ulaşıldı.Tatbikat, mahsur kalanların çıkarılması ve hastanelere sevk edilmesiyle son buldu.Hareketli dakikaların yaşandığı tatbikat gerçeğini aratmadı.Tatbikatı izleyen Düzce Valisi Cevdet Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin gayretli çalıştığını söyledi.

Bu tatbikattan önce masa başı tatbikatı yapıldığını aktaran Vali Atay, "26 çalışma grubu oluşturduk ve bu grupların ekipleriyle bir araya geldik. Çalışmalarımızı gözden geçirdik ve şimdi de sahada çalışmaları gerçekleştirip gözlemliyoruz. Burada hem kamu hem de gönüllü 120 arkadaşımız çalışıyor. Kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdik." diye konuştu.

Hastane Köpek Gaz Sızıntısı Tatbikat Deprem Tatbikat 

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