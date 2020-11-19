Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
DÜZCE - Evde çıkan yangında bir kişi öldü

DÜZCE - Evde çıkan yangında bir kişi öldü

- Yanan evden drone görüntüleri - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Annesini kaybeden gencin yakınları tarafından teselli edilmesiDÜZCE (AA) - Düzce 'de prefabrik evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan kadın hayatını kaybetti.Kaynaşlı ilçesi Çele Mahallesi Lale Sokak'ta Havva Köse'ye (48) ait tek katlı prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Evden çıkan dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evin tamamını saran alevleri kontrol altına almakta güçlük çekti.İçeride bir kadın olabileceği ihtimali üzerine eve giren itfaiye ekipleri, Havva Köse'nin cesedine ulaştı.Uzun süren uğraşlar sonucu söndürülen yangında hayatını kaybeden Köse'nin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.Yangın sırasında sinir krizi geçiren Köse'nin yakınları güçlükle sakinleştirildi.

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Prefabrik Ev Yangına Müdahale Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
CHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük ProtestosuCHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük Protestosu
Başsavcı Alper'in Araçta Bulunan Koruması Konuştu: Kuşkulu Bir DurumBaşsavcı Alper'in Araçta Bulunan Koruması Konuştu: Kuşkulu Bir Durum
Başbakan Binali Yıldırım Yozgat'taBaşbakan Binali Yıldırım Yozgat'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'daCumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'daCumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı