DÜZCE - Eski futbolcu Emre Aşık'ın eşi ile bir sanığın yargılandığı 'öldürmeye teşebbüs' davası başladı
DÜZCE - Eski futbolcu Emre Aşık'ın eşi ile bir sanığın yargılandığı "öldürmeye teşebbüs" davası başladı - Emre Aşık'ın adliyeye girişiEski futbolcu Emre Aşık'ın eşi ile bir sanığın yargılandığı "öldürmeye teşebbüs" davası başladıDÜZCE (AA) - Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma sürecindeki eşi Yağmur Aşık ile bir sanık hakkında, Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.Emre Aşık ve avukatı Funda Sadık Ahmetalp, sabah saatlerinde duruşmanın yapılacağı Düzce Adliyesine geldi.
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