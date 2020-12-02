DÜZCE - Eski futbolcu Emre Aşık'ın eşi ile bir sanığın yargılandığı 'öldürmeye teşebbüs' davası
DÜZCE - Eski futbolcu Emre Aşık'ın eşi ile bir sanığın yargılandığı "öldürmeye teşebbüs" davası - Emre Aşık'ın adliye çıkışı - Avukatı Funda Sadıkahmet Alp'in açıklamasıEmre Aşık ve avukatı Funda Sadık Ahmetalp, sabah saatlerinde duruşmanın yapılacağı Düzce Adliyesine geldi.DÜZCE (AA) - Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma sürecindeki eşi Yağmur Aşık ile bir sanık hakkında, Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı. Emre Aşık'ın katıldığı duruşma, 12 Aralık 2020 tarihine ertelenirken, sanık Yağmura Aşık ile tanık İlyas Yılmaz hakkında duruşmaya zorla getirilme kararı verildi.
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