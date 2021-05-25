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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
DÜZCE - Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan biri eşi 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

DÜZCE - Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan biri eşi 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

- Düzce Adalet Sarayı - Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet ile röportajEmre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan biri eşi 3 sanığın yargılanmasına devam edildiDÜZCE (AA) - Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla 20 yıla kadar hapsi istenen boşanma aşamasındaki eşi Y.A. ile suç ortağı olduğu iddia edilen E.S ve B.Ş'nin yargılaması sürüyor. Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık B.Ş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Diğer sanık E.S. ve avukatlar salonda hazır bulundu."Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Emre Aşık'ın boşanma aşamasındaki eşi Y.A. ise duruşmada yer almadı.Duruşmada tanık olarak dinlenen S.T, Y.A ile uzun süre ev arkadaşlığı yaptığını belirtti.
Y.A'nın Emre Aşık'ı öldürme planlarına tanıklık ettiğini ileri süren S.T, kendisinin de bunları anlattığı için ölüm tehdidi aldığını belirterek, Y.A'dan şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkeme, Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet'in mahkemeye sunduğu bazı fotoğraf ve delillerin incelenmesine karar verdi.Sanıklar E.S. ve B.Ş. ise suçlamaları kabul etmedi.Mahkeme heyeti, duruşmayı 2 Temmuz'a erteledi. - İddianameden Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca mart ayında "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanan Emre Aşık'ın boşanma sürecindeki eşi Y.A ve yanındaki cezaevi firarisi E.S. ve dosyaya sonradan eklenen ve söz konusu 2 kişiye yardım ettiği iddia edilen B.Ş hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin müşteki Emre Aşık'ı öldürmek amacıyla gerçekleştirdikleri "silah temin etme" ve "müştekiyi öldürdükten sonra gömmek amacıyla yer temin etmeye çalışmaları" şeklindeki eylemlerin "kasten öldürme" suçunun icrai hareketi niteliğinde olduğunun kabul edilmesi gerektiği belirtilmişti.İddianamede, şüpheliler E.S. ve Y.A'nın Emre Aşık'a yönelik "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. - OlayE.S. idaresindeki 34 S 4443 plakalı araç, 26 Mart'ta Düzce İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince rutin kontroller sırasında durdurulmak istenmiş, ihtara uymayan ve bir jandarma personelini hafif yaralayan sürücü kaçmıştı.Şüphelilerin bulunduğu adres araştırma sonucu belirlenmiş, sürücü ve araçtaki Y.A, kent merkezinde gizlendikleri eve düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Evde 2 ruhsatsız tabanca ile 89 fişek ele geçirilmişti.Şüphelilerden E.S. tutuklanmış, Y.A ise savcılık ifadesinden sonra serbest bırakılmıştı. E.S. de daha sonra tahliye edilmişti.

Ya Sonra Jandarma Milli Futbolcu Ölüm Tehdidi Avcılık 

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