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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
DÜZCE - Elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

DÜZCE - Elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

- Olay yerinde kaza yapan araç - Yaralıların hastaneye getirilmesi Düzce 'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandıDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Yığılca ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki ikisi ağır 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kenan Kabuk yönetimindeki 34 RE 3264 plakalı otomobil, Yığılca - Alaplı yolu Ahmetciler mevkiinde elektrik direğine çarptı.Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan Nurten Mancarci, Gamze Kabuk ve Fahrettin Dağdelen yaralandı.Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler yaralıları ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.Nurten Mancarci ve Gamze Kabuk'un sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.

İlk Müdahale Hastane Elektrik Direği Bild 

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