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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
DÜZCE - Efteni Gölü Kuş Cenneti kademeli normalleşmeyle 'sessizliğini' bozdu

DÜZCE - Efteni Gölü Kuş Cenneti kademeli normalleşmeyle 'sessizliğini' bozdu

DÜZCE - Efteni Gölü Kuş Cenneti kademeli normalleşmeyle "sessizliğini" bozdu - Efteni Gölü Kuş Cenneti (Drone) - Ormanlık alan (Drone) - Göldeki kuş türleri - Fotoğraf çektiren gelin ve damat​​​​​​​Efteni Gölü Kuş Cenneti kademeli normalleşmeyle "sessizliğini" bozduDÜZCE (AA) - Düzce 'deki Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesiyle hareketlilik yaşanıyor.Göçmen kuşların mola verdiği sahalardan biri olan ve yaklaşık 150 türde kuşa ev sahipliği yapan 764 hektarlık alandaki kuş cenneti, salgın nedeniyle uzun süre sessiz kalmasının ardından eski günlerine dönmeye başladı.
Doğaseverler ve kuş gözlemcilerinin yanı sıra evlenen çiftlerin fotoğraf stüdyosu olan göl terası, doğal güzelliklerle birleşince güzel görüntüler oluşturuyor. Bazı kuşların yavrularını dünyaya getirdiği görülürken, sarı nilüferlerin açması da göle ayrı bir güzellik katıyor.Çevresindeki güzellikler drone ile de görüntülenen göl, ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Kuş Cenneti Koronavirüs Ziyaretçiler Koronavirüs Fotoğraf Stüdyosu 

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