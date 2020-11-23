DÜZCE - (Drone) - Yoğun sis trafiği olumsuz etkiliyor
- Drone görüntüleri - Düzce kent merkezinde siste ilerleyen araç görüntüleri - Anadolu Otoyolunda siste ilerleyen araç görüntüleri Düzce 'de kent merkezinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Ana arterlerden Atatürk Bulvarı, İstanbul, Mimar Sinan caddeleri ve Düzce - Kalıcı Konutlar bağlantı yolu ile D - 655 kara yolu, D - 100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sürücüler trafikte güçlükle ilerliyor. Anadolu Otoyolu'nda Gümüşova rampaları, Küçük Melen, Bataklıçiftlik, Gölyaka ve Düzce gişeleri mevkilerinde de sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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