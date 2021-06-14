DÜZCE - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı
- Sakin cadde ve sokaklardan detaylarDÜZCE - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 5 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında 14 Haziran Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Düzce 'de sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu. Düzce 'nin cadde ve sokakları kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü. Kısıtlamadan muaf çalışanların dışında cadde ve sokakların boş olduğu gözlendi. Polis ve jandarma ekipleri, şehir giriş ve çıkışlarında sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol ediyor.
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