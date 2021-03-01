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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
DÜZCE - Devrilen zift yüklü tanker ulaşamı aksattı

DÜZCE - Devrilen zift yüklü tanker ulaşamı aksattı

- Devrilen tankerden görüntüler - Ekiplerin çalışmasından görüntüler Düzce 'de devrilen zift yüklü tanker ulaşamı aksattı - Ziftin yola aktığı kazada yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırıldıDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Kaynaşlı ilçesinde, kontrolden çıkan zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu D - 100 kara yolunda Ankara istikametine ulaşımda aksama yaşandı.Alınan bilgiye göre, Hasan G. idaresindeki 07 MNM23 plakalı zift yüklü tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan devrildi.Kazada tanker sürücüsü yaralanırken, tankerdeki zift yola aktı.İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazanın ardından ekiplerce devrilen tankeri kaldırmak ve yola akan zifti temizlemek için çalışma başlatıldı.Kaza nedeniyle D - 100 kara yolunun Ankara istikametinde ulaşımın bir süre aksaması nedeniyle sürücüler, ekiplerce alternatif güzergaha yönlendirildi.Trafik akışı, tankerin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis Güzergah Hastane Sağlık Ekipleri Direksiyon 

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