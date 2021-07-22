DÜZCE - Denize girişlere izin verilmiyor

- Cuhallı sahili - Sahilde yürüyen vatandaşlar - Denizde oluşan dalgalar - Can kurtaranların uyarılarıSakarya, Kocaeli ve Düzce 'de denize girişlere izin verilmiyorSAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli ve Düzce 'nin sahil kesimlerinde, şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesi yasaklandı. - Düzce Öte yandan Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde Karaburun, Melenağzı, mavi bayraklı Kale ve Çuhallı plajları ile Kemos, Kadınlar Plajı ve Çayağzı mevkilerinde cankurtaranlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kaymakamlığın uyarısı doğrultusunda vatandaşları denize girmemeleri konusunda ikaz ediyor.İlçe merkezinde de belediye ekiplerince hoparlörlerden uyarı anonsu yapılıyor.
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