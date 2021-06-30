Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
DÜZCE - Denizde boğulma tehlikesi yaşayan tatilciler kurtarıldı

DÜZCE - Denizde boğulma tehlikesi yaşayan tatilciler kurtarıldı

- Boğulma tehlikesi geçiren kişinin vatandaşlar tarafından ambulansa taşınması - Ambulansın hareket etmesi Düzce ve Balıkesir'de denizde boğulma tehlikesi yaşayan tatilciler kurtarıldıDuygu şahinDÜZCE/BALIKESİR (AA) - Düzce ve Balıkesir'de denizde boğulma tehlikesi yaşayan 3 kişi cankurtaranlar ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.Günü birlik tatil için gelen ve Çayağzı mevkisinde denize giren iki kadın aniden suda çırpınmaya başladı.
Plajda vatandaşlar denize girerek kadınları boğulmaktan kurtardı.Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalenin yapıldığı kadınlar Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.Boğulma tehlikesi atlatan her iki kadının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Balıkesir'in Edremit ilçesinde ise Altınoluk Mahallesi Antandros mevkisinde denize giren Mehmet Ç. (76) boğulma tehlikesi yaşadı.Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin cankurtaran ekibi bölgeye ulaştı.Ekipler, sudan çıkarılan Mehmet Ç'ye suni teneffüs ve kalp masajı yaparak hayata döndürdü.Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ambulansıyla Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Boğulma Tehlikesi İlk Müdahale Cankurtaran Kalp Masajı Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı