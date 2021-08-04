Düzce’den Manavgat’a tonlarca su

-su üretim bandından görüntü

-suların tıra yüklenmesinden görüntü

-Düzce belediye başkan yardımcısı Cengiz Tuncer ile röp.

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( DÜZCE ) -- Yangına müdahale olan ekiplere tonlarca su gönderdiler DÜZCE



- Antalya’nın Manavgat içerisinde günlerdir devam eden yangınları söndürmek için çalışanlara Düzce Belediyesi, Asya Su ve Düzce Kamyoncular Kooperatifi 18 ton içme suyu gönderdi. Türkiye’nin dört bir yanında devam eden orman yangınları ile mücadele bir yandan devam ederken, bir yandan da ülke olarak bölgeye yardım yağıyor. Düzce Belediyesi daha önce yangınların söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere 2 itfaiye ve bir su tankeri göndermişti. Şimdi ise bölgede çalışmalarını sürdüren yangın söndürme ekiplerine dağıtılmak üzere 18 ton içme suyu Manavgat’a gönderildi. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer 18 ton su gönderdiklerini belirterek “Ülkemizin bir çok noktasında yangınla mücadele halindeyiz. Biz onlara dualarımız ile iyi niyetlerimiz ile destek oluyoruz. İtfaiye araçlarımız bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede gıda ihtiyacının en başında su geliyor. Bölgede su ihtiyacını karşılayacak yerler vardır ama su ihtiyacı çok olduğunu düşünerek böyle bir kampanya yaptık. Düzce Belediyesi önderliğinde Asya Su ve Kamyoncular Kooperatifinin destekleri ile elimizden geldiğince o bölgede ki bütün personelin su ihtiyacını karşılamak üzere böyle bir çalışma yaptık. Ekibimizi kurduk, sosyal hizmetler ekiplerimiz de tırla birlikte Manavgat’a gidecekler. Bunun dışında ne olursa Düzce Belediyesi olarak desteklerimizi sürdüreceğiz. Şu anda 18 tonluk içme suyunu bölgeye gönderiyoruz. Bu sürekli ring halinde su göndermeye devam edeceğiz. Yanmaz eldiven, yanmaz kıyafet ihtiyaçları var. Bunlar içinde hazırlıklarımıza başladık” ifadelerini kullandı. (EB-ALI-RFK

