Düzce’den İzmir’e 81 bin maske

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( DÜZCE )- Çocuklara özel maskede hazırlandı DÜZCE



- Düzce Belediyesi korona virüs salgını boyunca binlerce maske üreterek vatandaşlara ulaştırdı. Üretim merkezinde bu hafta üretilecek tüm maskeler deprem bölgesi İzmir’e gönderilecek. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’de İzmir’e gönderilecek maskelerin arasında çocuklara özel maskelerinde olacağını belirtti.

Korona virüs salgını sonrasında Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde maske üretim atölyeleri oluşturuldu. 2 milyon 500 bin maske üretimi gerçekleştiren Düzce Belediyesi, kentteki vatandaşların maske ihtiyacını da bir nebze olsun destek olmaya çalıştı. İzmir’de meydana gelen depremin ardından Düzce Belediyesi Maske üretim merkezi bu sefer İzmir’de ki depremzedeler için kolları sıvadı. Düzce Belediyesi personellerinin yanı sıra, kadın meclisi ve AK Partili kadınlar maske üretimi yaptı. Bir hafta boyunca üretilen maskelerin tamamı İzmir’e gönderilecek ve depremzedelere dağıtılacak. 81 bin maske Üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İzmir’e gönderilecek maskelerin arasında çocuklara özel maskelerinde olduğunu belirterek, “Pandemi süreci başladığından beri maske üretiyoruz. Bugüne kadar Düzceliler için yaklaşık 2.5 milyon maske ürettik ve dağıttık. İzmir depreminden sonra, biz deprem konusunda tabi deneyimli bir şehiriz. Deprem yaşamış geçirmiş bir şehiriz. İlk aşamada ekiplerimizi İzmir’e gönderdik. Arama kurtarma ekiplerine Düzce Belediyesi İtfaiyesi aktif bir şekilde katılım sağladı. İlk gün Bornova Belediyesi’ne dahil oldular. Akabinde Bursa Belediyesi’nin çalışmalarını devir aldılar. Aktif bir şekilde çalışıp Düzce’ye döndüler. Bundan sonraki süreçte İzmir’e maske göndermeye devam edeceğiz. Özellikle çocuklar için maske üretiyoruz. Bundan sonraki süreçte İzmirli çocukların kullanabilecekleri tarzda maskeler üretip, göndereceğiz. Büyükler içinde maske üretimimiz var. Büyükler içinde İzmir’e maske gönderimi yapacağız. Geçen günde 1 tır dolusu yardım gönderdik. İhtiyaç hasıl olması dahilinde bu yardımlarımız devam edecek. İlk gün ekiplerimiz ile birlikte 20 bin maske hazırladık ve gönderdik. 2. parti gitti ve şimdi çocuklar için bir parti hazırlıyoruz. Onları da göndereceğiz. 1999 yılında ki depremler Düzce’yi yerle bir etmişti. Düzce itfaiyesi Düzceliler deprem konusunda çok deneyimliler. Bizim arkadaşlarımız orada çok aktif çalışarak Düzce’ye geldiler. Biz depremi yaşamış bir şehir olarak, deneyimli bir şehir olarak, İzmir’in hep yanında olmak isteriz. Bundan sonrada yardımlarımız devam edecek. Allah bir daha deprem göstermesin” diye konuştu.

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