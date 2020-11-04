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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Düzce’de yaban hayat foto kapanlara takıldı

Düzce’de yaban hayat foto kapanlara takıldı

Fotokapanlardan görüntü

Vaşak Biyoloji Çakal Hayvan Yaban Domuzu 

-emzirme görüntüsü
-kamerayı fark eden karaca görüntüsü
-geyik görüntüsü
-diğer hayvanların görüntüsü

( DÜZCE )- Foto kapanı fark eden karaca dikkat çekti DÜZCE

- Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin dört bir tarafında ormanlarına kurulan foto kapanlar, Düzce’de ki yaban hayatı görüntüledi. Görüntülerde kamerayı fark eden bir karacanın hareketleri dikkat çekti. Türkiye’nin dört bir yanında ormanlara kurulan foto kapanlar bu sefer Düzce’de ki ormanlarda yaban hayatı görüntüledi. Yaban hayatın incelenmesi, hayvanların tespit edilmesi ve biyolojik çeşitliliğin artırılması amaçlanarak konulan foto kapanlar, Düzce’de ki ormanlarda bulunan hayvanların görüntülerini çekti. Görüntülerde yavruların annesinden beslenme görüntüleri, kurt, boz ayı, yaban domuzu, tilki, vaşak, çakal ve geyikler görüntülendi. Ayrıca fotokapanı fark eden bir karaca kameraya yakın temasa girmesi dikkat çekti. (EB-ALI-
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