Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Düzce’de talaş yüklü kamyon devrildi sürücüsü yaralındı

Düzce’de talaş yüklü kamyon devrildi sürücüsü yaralındı

İtfaiye ekiplerinin kamyona müdahalesi

Acil Servis İlk Müdahale Karayolları Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

-yaralıdan görüntü
-Kamyondan görüntü
-refüje saçılan talaştan görüntü
-olay yerinden görüntü

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce Kuzey Çevre Bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında virajı alamayan kamyon refüje devrildi. Kazada kamyon sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kaza Düzce Kuzey Çevre Bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ö. T. idaresindeki 81 ABH 885 plakalı Dodge marka kamyon, Kuzey Çevre Bağlantı yoluna girmek istediği sırada virajı alamayarak refüje devrildi. Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu sağlık ekiplerine ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü kabininde sıkışan sürücüye kısa süre içerisinde kurtararak, Ambulans ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü olay yerine ilk müdahale yapılmasının ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yola sızan yağ nedeni ile karayolları ekipleri yola toprak döktü. Kaza nedeni ile Kuzey Çevre Bağlantı yolu Ankara ve İstanbul istikameti tek şeritten sağlanırken, vinç yardımı ile kaldırılan kamyonun ardından trafik her iki şeritten verildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlattı. (EB-ALI-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı