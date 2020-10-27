Düzce’de sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü

-Yayaların görüntüsü

-Bisikletlilerin görüntüsü



( DÜZCE )-Sabah araçları ile işe gidenler sis nedeniyle zorlandı DÜZCE



- Düzce’de sis kentteki yaşamı etkiliyor. Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü, sabah saatlerinde işe gidenler sis nedeniyle zorlandı. Düzce’de gece ve sabah saatlerinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle kent merkezinde yer yer görüş mesafesi 20 metreye kadar düşen Düzce’de sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekiyor. İşe gedenler hem soğuk ve hem sis ile mücadele ediyor. Kentin yüksek noktalarında güney kendini gösterirken öğlene doğruda kent merkezinde etkili oluyor. (ALI-



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