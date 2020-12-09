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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Düzce’de sis etkili oluyor

Düzce’de sis etkili oluyor

Yollardaki sisten görüntüsü

Irak 

-Bahçeşehir yolundan sis görüntüsü
-D-100’den sis görüntüsü
-evlerin arasında sis görüntüsü
-Şehir merkezinden sis görüntüsü

( DÜZCE )- Öğlen vakitlerinde oluşan sis sebebiyle görüş mesafesi 50 metreye düştü DÜZCE

- Düzce’de etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dere ölçüldüğü Düzce’de öğle saatlerinde etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sonbahar ve kış aylarında yoğun bir şekilde görülen sis zaman zaman sürücüleri olumsuz etkiledi. Güneşin çıkmasıyla birlikte sis yerini açık havaya bıraktı. Özellikle D-100, D-655, Kuzey Çevre ve Bahçeşehir Bağlantı yollarında sürücüler zor anlar yaşadı.
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