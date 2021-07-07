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Düzce’de şiddetli yağmur su taşkınlarına neden oldu
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Düzce’de şiddetli yağmur su taşkınlarına neden oldu

Düzce’de şiddetli yağmur su taşkınlarına neden oldu

- YAĞMUR NEDENİYLE OLUŞAN SEL

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-- EKİPLERİN DERELERDE İNCELEMESİ
-- DETAYLAR
-- RÖP

( DÜZCE -EK)- Yağmurun taşırdığı derelere yakın evler boşaltılıyor DÜZCE

- Düzce’de, etkili olan sağanak yağışta sokaklar göle dönerken, taşan derelere yakın evler tedbir amaçlı boşaltılıyor. Edinilen bilgiye göre, Düzce’de akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini giderek artıran sağanak yağış Çilimli, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde etkili oldu. Yağmur nedeniyle ilçelerde sokaklar göle dönerken, derelerde taşkınlar meydana geldi. Çok sayıda evin su bastığı bölgelere AFAD, 112 Acil, itfaiye, UMKE ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Taşkınların fazla olduğu bölgelerde derelere yakın olan evler ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı. Yağışın devam ettiği bölgede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
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