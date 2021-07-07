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Düzce’de selde mahsur kalanları kurtarma çalışması başlatıldı
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Düzce’de selde mahsur kalanları kurtarma çalışması başlatıldı

Düzce’de selde mahsur kalanları kurtarma çalışması başlatıldı

- EKİPLERİN MAHSUR KALANLARI KURTARMA ÇALIŞMASI

Sağanak Yağış Şili Sağanak Sel 

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( DÜZCE )- Evlerini sel suları basan 4 kişilik aile kurtarıldı DÜZCE

- Düzce’de sağanak yağış sonrası meydana gelen selde evlerinde mahsur kalan 4 kişilik aile ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Düzce’de akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini giderek artıran sağanak yağış Çilimli, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde etkili oldu. Sağanak yağışın devam ettiği ve sel sularının evlere kadar girdiği Cumayeri ilçesinde evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri çalışma başlattı. İlçeye bağlı Mısırlık köyü Dere mahallesinde evlerinde mahsur kalan 4 kişilik aile ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Bölgede taşan derelere yakın evlerde mahsur kalanları kurtarmak için için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
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