Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Düzce’de sağanak ve lodos etkili oldu, ağaç devrildi

Düzce’de sağanak ve lodos etkili oldu, ağaç devrildi

Sağanak yağıştan görüntü

Yağış Uyarısı Sağanak Yağış Akalan Güvenlik Önlemi Kaçış 

-Lodostan görüntü
-Ağaçların rüzgarla sallanması görüntüsü
-devrilen ağaç görüntüsü
-Genel Detay

( DÜZCE -ÖZEL)-Lodos nedeni ile ağaç devrildi DÜZCE

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ndn Düzce’de sarı kodlu yağış uyarısının ardından beklenen yağış geldi. Sağanak yağış ile birlikte esen lodos etkili oldu. 1 ağaç lodos nedeni ile devrildi. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden yapılan sağanak yağış uyarısı Düzce’de başladı.
Beklenen yağış sonrasında bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazı vatandaşlarda yağıştan kaçıştı. Lodosunda etkili olduğu sağanak nedeni ile yer yer mini göletler oluştu. Düzce’de Çay Mahallesi’nde ağaç devrildi. Devrilen ağaç nedeni ile bölgede itfaiye ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Ağaçların elektrik tellerini kopartması nedeniyle panik oluştu. İtfaiye ekipleri, sıkışan trafiği açmak için alternatif yollara sürücüleri yönlendirirken devrilen ağacın kaldırma çalışmasını gerçekleştirdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı