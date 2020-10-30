Düzce’de sağanak ve lodos etkili oldu, ağaç devrildi

-Lodostan görüntü

-Ağaçların rüzgarla sallanması görüntüsü

-devrilen ağaç görüntüsü

-Genel Detay



( DÜZCE -ÖZEL)-Lodos nedeni ile ağaç devrildi DÜZCE



- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ndn Düzce’de sarı kodlu yağış uyarısının ardından beklenen yağış geldi. Sağanak yağış ile birlikte esen lodos etkili oldu. 1 ağaç lodos nedeni ile devrildi. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden yapılan sağanak yağış uyarısı Düzce’de başladı.

Beklenen yağış sonrasında bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazı vatandaşlarda yağıştan kaçıştı. Lodosunda etkili olduğu sağanak nedeni ile yer yer mini göletler oluştu. Düzce’de Çay Mahallesi’nde ağaç devrildi. Devrilen ağaç nedeni ile bölgede itfaiye ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Ağaçların elektrik tellerini kopartması nedeniyle panik oluştu. İtfaiye ekipleri, sıkışan trafiği açmak için alternatif yollara sürücüleri yönlendirirken devrilen ağacın kaldırma çalışmasını gerçekleştirdi.



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