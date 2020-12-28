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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Düzce'de otomobil dereye uçtu

- Düzce'de otomobil dereye uçtu

DEREYE UÇAN ARAÇ

Polis Bild Polis Ekipleri Direksiyon 

-SÜRÜCÜNÜN KURTARILMA ANI

( DÜZCE )- Dereye düşen otomobilin sürücüsü, uzun uğraşlar sonucu itfaiye tarafından çıkarıldı DÜZCE

- Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle dereye uçtu. Ters dönen otomobilden sürücü ise itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Olay, Çivi Deresi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 YT 111 plakalı Müslüm Doğan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle 20 metreden dereye uçarak, ters döndü. Otomobilin dereye düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri ise bölgede önlem aldı. Uzun uğraşlar sonucu otomobilden çıkarılan sürücü Müslüm Doğan, ambulansa alınarak Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (HFV-RFK
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