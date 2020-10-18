Düzce’de maske takmayan bin 247 kişiye 1 milyon 122 bin 300 lira ceza yazıldı



- Düzce’de Korona virüs sürecinde maske takmayan, maske kurallarına uymayan bin 247 kişiye bir milyon 122 bin 300 lira cezai işlem uygulandı. Korona virüs salgını nedeni ile ülke genelinde bir çok tedbir hayata geçirildi. Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararlarına göre yapılan denetimlerde maske takmayan, maske kurallarına uymayan kişilere yönelik uygulama yapıldı. Düzce’de özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi ve Hastane Caddesi üzerinde denetimler resmi ve sivil olarak gerçekleştirildi.

Tedbirler kapsamında Düzce’de il genelinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden alınan bilgilere göre, Düzce’de il genelinde bin 247 kişiye 1 milyon 122 bin 300 bin lira ceza yazıldı. Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 900 lira idari para cezası maske takmayan ve maske kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlara cezaların kesilmeye devam edileceği öğrenildi. (EB-ALI-



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