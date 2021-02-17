Düzce’de kar nedeniyle 95 köy yolu ulaşıma kapalı

-Gece ve gündüz araçların çalışması, detay.



( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce’de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle 207 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin gece boyunca yaptığı çalışmalar sonucu 112 köyün yolu ulaşıma açılırken 95 köy yolu ulaşıma kapalı. İl genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımı da olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışından dolayı il genelindeki 207 köye ulaşım kapandı. Düzce İl Özel İdare ekipleri tarafından yapılan karla mücadele çalışmaları ile kapalı köy yollarından 112'si gece boyunca yapılan çalışmalarla açıldı. 95 kapalı köy yolunun açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Merkezde 10, Cumayeri'de 16, Çilimli'de 5, Gölyaka'da 11, Akçakoca'da 3, Gümüşova'da 5, Kaynaşlı'da 16 ve Yığılca'da da 29 köy yolu kapalı. (ALI-



loading...