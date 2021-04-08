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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Düzce’de içleri ısıtan görüntü

Düzce’de içleri ısıtan görüntü

genel detay

( DÜZCE )- Bir sürücü sağanak yağış altında mendil satan çocuğa montunu verdi DÜZCE

Hava Sıcaklığı Sağanak Yağış Kırmızı Işık Telefon Kamerası Cep Telefonu 


- Düzce’de sağanak yağış sırasında bir sürücü montunu çıkarıp yağmur altında ıslanan kağıt mendil satıcısı çocuğa giydirdi. İçimizi ısıtan o anlar trafikte olan başka bir sürücünün telefon kamerasına yansıdı. Düzce’de etkili olan yağışla birlikte hava sıcaklığı da yaklaşık 10 derece birden düştü. Sağanaktan en çok etkilenenler ise sokakta çalışmak zorunda olanlar oldu. Kentin en işlek noktalarından olan Atatürk Bulvarı’nda çekilen görüntüler ise adeta iç ısıttım. Trafikte kırmızı ışıkta bekleyen bir sürücü, kendisine kağıt mendil satmak isteyen çocuğu görünce aracından indi. Sürücü üzerindeki montu çıkararak küçük çocuğa giydirdi. Yardımsever vatandaşın titreyen çocuğa montunu giydirdiği anlar, kırmızı ışıkta bekleyen bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Birol Aksu isimli vatandaş, “Ülkenin gençlerinden umudunuzu hiç bitirmeyin. Mendil satan çocuğun üşüdüğünü görünce üstündeki montu ona giydiren adam gibi adam. Tesadüfen çektiğim bu videoyu affına sığınarak paylaşıyorum” ifadelerinde bulundu.
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