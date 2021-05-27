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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Düzce'de huzur uygulaması

Düzce'de huzur uygulaması

Yapılan uygulamadan görüntü

Para Cezası Trafik Kuralları Akalan Emniyet Kemeri Direksiyon 

-Araçların kontrolünden görüntü
-Şahıslardan görüntü
-Genel detay

( DÜZCE )- Aranan 4 şahıs gözaltına alındı- İl genelinde 103 bin 345 lira cezai işlem uygulandı DÜZCE

- Türkiye genelinde uygulanan Güven Huzur uygulaması kapsamında Düzce’de 7 farklı noktada uygulama gerçekleştirildi.
Yapılan uygulamalarda aranan 4 şahıs yakalanırken, toplamda 103 bin 345 lira cezai işlem uygulandı. Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen Huzur Güven Uygulaması Düzce’de de gerçekleştirildi.
İl merkezinde 7 noktada ve ilçe merkezlerinde de 3’er nokta olmak üzere toplam 25 noktada uygulama gerçekleştirildi.
Emniyet müdürlüğüne bağlı tüm birimlerin katıldığı Huzur Güven uygulamasında onlarca araç trafik yönünden, yüzlerce kişi ise asayiş yönünden kontrol edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyetlerin yanı sıra GBT kontrolleri yapılan şahıslardan 4’ünün araması olduğu tespit edilince gözaltına alındılar. Ayrıca trafik yönünden yapılan kontrollerde alkollü araç kullanan, araç sigorta ve muayenesi olmayan, direksiyon başında telefonla konuşan, emniyet kemeri takmayan, sis farları açıl bir şekilde yolculuk yapan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere de cezai işlem uygulandı. İl genelinde 25 farklı noktada yaklaşık 250 polisin katıldığı uygulamalarda toplamda 103 bin 345 lira para cezası kesildi. (EB-ALI-
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