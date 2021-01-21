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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Düzce’de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Düzce’de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Emniyetin operasyonundan görüntü

Savaşçı Bomba Uzmanı Polis Müdürü Terör Örgütü İstihbarat 

-evlere baskından görüntü
-şahısların hastaneye çıkarılmasından görüntü
-şahısların adliyeye çıkarılmasından görüntü
-detay

( DÜZCE )- Örgütün üst düzey yöneticilerine operasyon DÜZCE

- Düzce’de İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı fiziki ve teknik takip sonucunda DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinde bulunarak Türkiye’ye kaçan ve daha sonra Düzce’ye yerleştikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda örgütün sözde bölge emiri, polis müdürü, istihbarat müdürü, lojistik sorumlusu, bomba uzmanı ve savaşçıları da yakalandı. Emniyette yapılan sorgulamaların ardından M.R, B.A, S.H, A.S, O.M, W.A, A.Y, H.K ve A.A’ Düzce Adliyesi’ne sevk edildi.
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