Düzce'de D-100 Karayolunda tır makasladı

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( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce D-100 karayolunda etkili olan kar yağışı sonrasında Taşköprü mevkiinde bir tır makaslayarak maddi hasarlı kaza meydana geldi. Makaslayan tır yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Düzce’de etkili olan kar yağışı nedeni ile bir çok bölgede araçlar maddi hasarlı kazalar meydana geldi. D-100 Karayolu İstanbul istikameti Taşköprü mevkiinde E.S. idaresinde plakası öğrenilemeyen bir tırda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makasladı. Makaslayan tır sürücüsü yan yol trafiğe kapatırken, trafik ışıklarına da çarptı. Kaza sonrasında İstanbul istikameti tek şeritten sağlanırken, yan yol tamamen trafiğe kapalı kaldı. Yapılan çalışmanın ardından makaslayan tır yaklaşık 1 saatlik kurtarma sonrasında kurtarıldı.



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