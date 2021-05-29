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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Düzce’de çökme riskine karşı 3 katlı bina boşaltıldı

Düzce’de çökme riskine karşı 3 katlı bina boşaltıldı

Binanın görüntüsü

Polis Sağanak Yağış Nadan Polis Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerinin görüntüsü
-Çalışmaların görüntüsü
-Şerit çekilmesinin görüntüsü
-Genel detay

( DÜZCE )- Binadan ses gelince apar topar dışarı çıktılar DÜZCE

- Düzce’de etkili olan sağanak yağış sonrasında bir binada çatırdama sesi alan vatandaş apar topar dışarı çıktı. Bina itfaiye ekiplerince boşaltıldı. Düzce’de etkili olan sağanak yağış sonrasında binanın içinde çatırdama sesi duyan vatandaşlar apar topar dışarı çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler binada ki çatlaklar ve kayma tehlikesi sonrasında bina tedbir amaçlı boşaltılarak, çevresine şerit çekildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerine de haber verildi.
Bölgede polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.
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