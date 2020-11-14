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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Düzce’de çıkan yangında yaşlı adam yaralandı

Düzce’de çıkan yangında yaşlı adam yaralandı

Yangından görüntü

İlk Müdahale Ahşap Ev Yangın Yeri Yaşlı Adam Trol 

-Olay yerinden görüntü
-İtfaiye erlerinden görüntü
-Söndürme çalışmaları fotoğraf

( DÜZCE )- Düzce’de ev alev alev yandı DÜZCE

- Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı Kemeryanı köyünde tek katlı ahşap evde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Kerim Akça’ya ait evde yangın çıktı. Çıkan yangında yaşlı adam yaralanırken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı Kemeryanı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 85 yaşında ki Kerim Akça’nın tek kaldığı ahşap evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangın çıkarttı. Yangını görev çevredeki vatandaşlar hemen durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler alevler içerisinden kendi imkanları ile dışarıya çıkan yaşlı adam için bölgeye 112 acil ambulans ekipleri istendi. Bölgeye gelen ambulans ekipleri yangın yerinde Kerim Akça’ya ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine kaldırarak tedavi altına aldı. Alevlere teslim olan tek katlı ahşap ev, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ahşap ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (EB-
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