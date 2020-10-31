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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Düzce'de artan vakalar denetimleri arttırdı

Düzce'de artan vakalar denetimleri arttırdı

Polisin denetimi

Polis Sayılar Polis Ekipleri Kışla Trol 

-Polis ekiplerinin vatandaşları maske takması için uyarısı
-Sürücünün maske takması
-Uygulama
-detay

( DÜZCE -ÖZEL)-Polis araç içindeki sürücülere maske takması yönünde uyardı DÜZCE

- Korona virüs vaka sayılarının artış gösterdiği Düzce’de şehrin giriş ve çıkışlarında polis ekipleri tarafından denetimler sıklaştırıldı. Denetimlerde maske, sosyal mesafe ve HES kodu sorgulaması yapıyor. Korona virüs vaka sayılarının yüzde 99’luk artış gösterdiği ve 24 vatandaşın hayatını kaybettiği Düzce’de denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda vaka sayılarının artmasıyla Düzce’ye giriş çıkış yapan araçlar oluşturulan trafik kontrol noktalarında denetleniyor. TEM Otoyolu Düzce mevkii başta olmak üzere birçok noktada hem giriş hem de çıkış istikametinde denetim gerçekleştiriliyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde maske, sosyal mesafe kurallarına konusunda uyarılarda bulunurken diğer yandan da HES Kodu sorgulaması yapılıyor. Denetimlerin doğru ve yerinde olduğunu söyleyen sürücüler, bu süreçte görevi başında olan çalışanlara teşekkür ederek, virüs salgının en kısa sürede son bulması temennisinde bulundular.
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