Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Düzce'de araç ile market alışverişi pahalıya patladı

Düzce'de araç ile market alışverişi pahalıya patladı

Market önlerinde yapılan denetimlerden görüntü

Hafta Sonu Alışveriş Para Cezası Market Polis Ekipleri 

-polisler tarafından araç sürücülerine genelgenin aktarılması
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL)-Evlerinin yanındaki yerine şehir merkezine alışverişe giden 19 kişiye ceza kesildi DÜZCE

- Düzce’de sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin yakınlarındaki markete gitmek yerine araçları ile şehir merkezlerindeki markete gelen 19 kişiye toplam 59 bin 850 lira ceza kesildi. Ülke genelinde devam eden sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hafta sonu saat 10.00 ila 17.00 saatleri arasında yürüme mesafesindeki marketlere vatandaşların yürüyerek alışverişe gitmelerine izin verilmişti. Düzce’de vatandaşlara evlerinin yakınındaki marketlere yürüyerek gitmek yerine araçları ile şehir merkezindeki markete gitmek isteyenler tercihleri ise pahalıya mal oldu. Market önlerinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, evlerine yakın olmayan markete geldikleri belirlenen 19 araç sürücüsüne, sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmedikleri gerekçesi ile 3 bin 150’şer liradan toplam 59 bin 850 lira idari para cezası kesildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı