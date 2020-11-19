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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Düzce’de alevlere teslim olan evde bir kişi hayatını kaybetti

Düzce’de alevlere teslim olan evde bir kişi hayatını kaybetti

Yangının cep telefonu görüntüsü

Polis Ağır Yaralı Cep Telefonu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-genel detay
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-Not: Görüntü Düzce klasörüne yüklendi.

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Merkez Mahalle’de meydana gelen yangında bir kişi alevlerin içinde kalarak hayatını kaybetti. Yangın Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Merkez Mahallesi lale sokak üzerinde bir evin çatısından dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen evde söndürme çalışması başlattı. Ekiplerin yangını söndürmek için müdahaleye devam ettiği evde alevlerin içerisinde ağır yaralı olarak kurtarılan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın ise sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın hakkında polis ekiplerince inceleme başlatıldı.
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