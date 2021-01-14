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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Düzce'de 35 sürücüye 5 bin TL'lik cam film cezası

Düzce'de 35 sürücüye 5 bin TL'lik cam film cezası

Uygulamadan görüntü

Polis Para Cezası Polis Ekipleri Trol 

-cam filmi sökmeyenlere ceza görüntüsü
-cezayı iptal ettirmek isteyen kişilerden görüntü
-detay

( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE

- Düzce’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen cam filmi uygulamasında 35 sürücüye toplamda 5 bin 40 TL idari para cezası uygulandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu Taşköprü Köyü mevkiinde araçlarda cam filmi kullanan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada araçlar tek tek kontrol edilirken, cam filmi taktığı tespit edilen sürücüler ise polis ekipleri tarafından durduruldu. Yasak olmasına rağmen cam filmi kullanan 35 sürücüye 144’er liradan toplamda 5 bin 40 TL idari para cezası uygulandı. Bazı sürücüler ise ceza yememek için uygulama noktasında bir kaç kişiyi arayarak polislerle görüştürmek istedi. Fakat ekipler kimse ile görüşmeyerek cezaları uyguladı.
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