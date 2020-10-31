Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Düzce’de 3 kişi karbonmonoksit gazından etkilendi

Düzce’de 3 kişi karbonmonoksit gazından etkilendi

Hastaneden görüntü

Hastane Karbonmonoksit Karbon 

-ambulansların görüntüsü
-vatandaşların görüntüsü
-Genel Detay

( DÜZCE )-Sobadan sızan gazdan zehirlendiler DÜZCE

- Düzce Sancaklar Mahallesi’nde meydana gelen olayda 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, Düzce Sancaklar Mahallesi 2519. sokakta bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3 kişi etkilendi. Karbonmonoksit gazından etkilendiğini fark eden aile, 112 Acil Ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler Ümit, Özkan, Ayşe Ö.’yü Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı. Sobadan sızan gazdan etkilenen ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı