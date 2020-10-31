Düzce’de 3 kişi karbonmonoksit gazından etkilendi

-ambulansların görüntüsü

-vatandaşların görüntüsü

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( DÜZCE )-Sobadan sızan gazdan zehirlendiler DÜZCE



- Düzce Sancaklar Mahallesi’nde meydana gelen olayda 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, Düzce Sancaklar Mahallesi 2519. sokakta bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3 kişi etkilendi. Karbonmonoksit gazından etkilendiğini fark eden aile, 112 Acil Ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler Ümit, Özkan, Ayşe Ö.’yü Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı. Sobadan sızan gazdan etkilenen ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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