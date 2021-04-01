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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Düzce’de 3 aracın karıştığı trafik kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

Düzce’de 3 aracın karıştığı trafik kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı

Kazadan görüntü

Sağlık Hizmeti Trafik Kazası Tatbikat Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 

-telsizden anons geçme görüntüsü
-Ekiplerin olay yerine gelme görüntüsü
-UMKE ekiplerin müdahale görüntüsü
-yaralıları kurtarma görüntüsü
-meraklı vatandaşlardan görüntü
-genel detay

( DÜZCE )-Sağlık kahramanlarının başarısı ile göz doldurdu-Yaralılar dakikalar içinde kurtarıldı DÜZCE

- Düzce’de sağlık kahramanları Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) trafik kazası tatbikatı gerçekleştirdi. Gerçeği aratmayan tatbikatta yaralılar dakikalar içinde bulundukları yerlerden çıkartıldı. Her türlü afet durumunda yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti sunan UMKE, Düzce’nin Mergiç Mahallesi’nde trafik kazası tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryoya göre 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 5 yaralı olduğu bilgisi geçildi. Olay yerine ilk olarak trafik polisleri ulaştı. Daha sonra bölgeye UMKE ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların durum kontrolü yapıldıktan sonra ilk olarak ağır yaralı olan şahsa araç içinde müdahale yapılarak bulunduğu yerden çıkartıldı. Diğer yaralılara da müdahale de bulunan UMKE ekiplerinin çalışmasını vatandaşlarda meraklı gözlerle izledi. Tatbikatı gerçek sanan bir çok vatandaş olayı izlerken, tatbikat olduğunu öğrenen vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Dakikalar içinde yaralılara olay yerinde müdahale eden ekiplerin başarısı göz doldurdu. Konu ile ilgili bilgiler veren Düzce UMKE Birim Sorumlusu Ahmet İyi, tatbikatlarına yıl boyunca devam edeceklerini belirtti.
İyi, “UMKE olarak burada 3 araçlı bir trafik kazası tatbikatı gerçekleştirdik. Senaryo gereği 1 kırmızı, 3 sarı ve 1 yeşil kodlu yaralımız vardı. Öncelikli olarak kırmızı kodlu yaralımıza müdahil oldu. Daha sonra sarı kodlu hastalarımıza müdahil olduk. Sağlık kahramanları olarak tatbikatlarımıza devam edeceğiz. 2021 yılı içerisinde birkaç tane daha tatbikatımız olacak” ifadelerini kullandı.
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