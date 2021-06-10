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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Düzce’de 2 ayrı kazada 1 kişi yaralandı

Düzce’de 2 ayrı kazada 1 kişi yaralandı

Otomobil ile minibüs kazasından görüntü

İlk Müdahale Köpek Minibüs Kazası Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Olay yerinden görüntüler
-Motosiklet ile otomobil kazasından görüntü
-Olay yerinden görüntüler

( DÜZCE -ÖZEL)- Köpeğe çarpmamak için durunca minibüs çarptı- Otomobil ile motosiklet çarpıştı DÜZCE

- Düzce’de akşam saatlerinde meydana gelen 2 farklı kazada 1 kişi yaralandı. Düzce’de iki ayrı kazada 1 kişi yaralandı. İlk kaza Bahçeşehir Bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bahçeşehir’den Düzce istikametine seyir halinde olan otomobilin önüne köpek gelince aniden fren yaptı. Bu esnada aynı istikamette otomobilin arkasında bulunan minibüs otomobile arkadan çarpınca O.K. İdaresindeki otomobil refüjde ağaca çarparak ters döndü. Kaza maddi hasar ile atlatılırken, kaza nedeni ile Düzce istikameti tek yönlü trafiğe verilirken araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı İkinci kaza Rasim bedir paşa bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sanayi çarşı istikametine seyir halinde olan Melih Burak B. idaresindeki 81 BM 356 plakalı Toyota marka otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan Mustafa O. idaresindeki 77 AAF 344 plakalı Pulsar marka motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mustafa O.’ya olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri her iki kaza ile ilgili inceleme başlattı. (EB-
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