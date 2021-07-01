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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
DÜZCE - Dairede çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı

DÜZCE - Dairede çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı

- Olay yerindeki vatandaşlar - Dumandan etkilenen Bekir Atsız'ın ambulansa götürülmesi - İtfaiye ekiplerinin çalışmaları - Yangının meydana geldiği bina - Olay yerindeki vatandaşlar - İtfaiye ekipleri Düzce 'de, dairede çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındıDÜZCE (AA) - Düzce 'de, bir apartman dairesinde çıkan yangında damandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.Hamidiye Mahallesi’nde bir evin yatak odasında yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.Ekipler, söndürme çalışmasına başladığı sırada yatak odasında baygın halde yatan Bekir Atsız'ı fark etti.Dumandan etkilenen Atsız'ı evden çıkaran ekipler, olay yerindeki müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangın Altın 

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