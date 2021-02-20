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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
DÜZCE - Çimento fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

DÜZCE - Çimento fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

- Yangın alanından detaylar - Ekiplerin müdahalesiDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Yığılca ilçesinde çimento fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Aksu mevkisindeki çimento fabrikasının taşıyıcı bant sisteminde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumu fark eden çalışanlar ve vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibinin vinç yardımıyla müdahale ettiği yangın söndürüldü.Fabrikanın taşıyıcı bant sistemi kullanılamaz hale geldi.

Fabrika Güvenlik Önlemi Çimento Fabrikası 

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