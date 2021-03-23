Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
DÜZCE - Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor

DÜZCE - Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor

- Bolu dağından sis görüntüleri - Siste ilerleyen araç görüntüleriBolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyorDÜZCE (AA) - Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D - 100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde sis ve yağmur ulaşımı olumsuz etkiliyor.Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü.Güzergahı kullanan sürücüler, sis ve bölgede devam eden yağmur nedeniyle yolda yavaş ilerliyor.Aşırı hızdan kaçınılmasını isteyen trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü 41. Şube Şefliğine bağlı Bolu Dağı Bakımevi İstasyonu'ndaki karla mücadele araçları da olası yağışa karşı teyakkuz halinde bekliyor.

Güzergah Karla Mücadele 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement