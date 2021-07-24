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DÜZCE - 'Batı Karadeniz'in incisi' Akçakoca'da tatilci yoğunluğu devam etti
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
DÜZCE - 'Batı Karadeniz'in incisi' Akçakoca'da tatilci yoğunluğu devam etti

DÜZCE - 'Batı Karadeniz'in incisi' Akçakoca'da tatilci yoğunluğu devam etti

DÜZCE - "Batı Karadeniz'in incisi" Akçakoca'da tatilci yoğunluğu devam etti - Akçakoca'da tatilci yoğunluğu - Mavi bayraklı Cuhallı plajı - Plajdaki kalabalıktan görünüm - Çocukların oyun parkında oynaması - İlçe merkezindeki yoğun trafik akışı"Batı Karadeniz'in incisi" Akçakoca'da tatilci yoğunluğu devam ettiDÜZCE (AA) - "Batı Karadeniz'in incisi" Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde, yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu.Yaklaşık 38 kilometrelik sahil şeridi ve 2 mavi bayraklı plaja sahip ilçe, Ankara ve İstanbul gibi metropol şehirlerin yanı sıra hafta sonu çevre il ve ilçelerden günübirlikçilerle yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.İlçede bulunan otellerin tamamında doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı öğrenildi.Akçakoca'ya girişlerde ise yoğun araç trafiği oluştu.İlçede yoğunluğun pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Hafta Sonu Yabancı Turist Doluluk Oranı Alabalık Turist 

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