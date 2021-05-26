DÜZCE - Batı Karadeniz'de Kovid-19 vaka sayısı azalmaya devam ediyor
- Cadde ve sokaklardan detaylarDÜZCE - Düzce 'de geçen hafta her 100 bin kişide 127,88 olan vaka sayısı 118,02'ye düştü.Kolluk kuvvetleri, kentin en işlek cadde, sokak ve parkları ile Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetimlerini sürdürüyor.Ekipler, kent giriş ve çıkışlarında eksik evrakı bulunan araç sürücülerine cezai işlem uyguluyor.
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