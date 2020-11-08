Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde yangın çıktı

-Hastanenin dışına çıkan hasta ve çalışanlardan görüntü

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( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle çalışanlar ve acil servis bölümünde tedavi gören hastalar dışarı çıkartıldı. Sabah saatlerinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi jeneratör odasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, Aziziye Mahallesi’nde bulunan Atatürk Devlet Hastanesi’nin kapalı otoparkında bulunan jeneratör odasının elektrik panosunda yangın çıktı. Alevlerin panoyu sarması ile jeneratör odası dumana boğuldu. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Kısa sürede yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Diğer taraftan yangın nedeniyle oluşan dumanlar, acil servisi de kaplayınca acil serviste bulunan ve tedavi gören hastalar tahliye edildi. Dumanın tahliye edilmesiyle hastalar tekrar acil servise dönerken, yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.



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